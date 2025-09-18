Rusia admite una reducción de los ingresos del sector energético en el presupuesto público

"El próximo año, la participación de los ingresos del petróleo y el gas rondará el 20 %, 22 % para ser precisos. Anteriormente rondaba el 50 %. La sostenibilidad presupuestaria equivale a la sostenibilidad financiera", declaró Siluánov durante el Foro Financiero de Moscú.

El ministro de Finanzas no hizo mención a la caída de los ingresos de petróleo y gas a causa de la pérdida del mercado europeo tras la introducción de sanciones internacionales debido al inicio de la guerra de Ucrania en 2022, sino que se refirió a la voluntad de una independencia con respecto al sector energético.

"Para garantizar la sostenibilidad financiera, proponemos y presupuestamos una reducción de la dependencia de diversas restricciones, ya sean el precio, el volumen o la dependencia del presupuesto de los ingresos del petróleo y el gas", explicó.

De este modo, al preparar el presupuesto, el Ministerio de Finanzas planea reducir el umbral presupuestario, clave para generar ingresos del petróleo y el gas.

"Hoy es de 60 dólares por barril; para 2030, planeamos reducirlo a 55 dólares (por barril). Cada año, reduciremos la dependencia del presupuesto del petróleo y el gas", añadió.

El gigante gasístico Gazprom, antaño una de las principales palancas de influencia del Kremlin en el mundo, afronta una profunda crisis después de que la Unión Europea (UE) dejase de demandar gas ruso, lo que representaba el 40 % de los ingresos de la compañía.

Mientras tanto, durante el mismo evento la presidenta del Banco Central (BC) ruso, Elvira Nabiúlina, admitió que la economía rusa se ha ralentizado, pero negó que exista una recesión.