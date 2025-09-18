Rusia no restringirá la entrada a los europeos pese a las sanciones de la UE

Moscú, 18 sep (EFE).- Rusia no restringirá la entrada de los ciudadanos europeos en el país, anunció este jueves la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar el posible endurecimiento de los requisitos para la concesión de visados a los rusos que desean viajar a la Unión Europea.