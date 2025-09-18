Rusia no restringirá la entrada a los europeos pese a las sanciones de la UE

"Por nuestra parte, no planeamos cerrar fronteras a los ciudadanos europeos ni restringir su entrada por ningún motivo, ya sea político o de otro tipo", dijo Zajárova en rueda de prensa.
Agregó que los contactos entre las personas, sea por turismo o negocios, "deben mantenerse".
Según la funcionaria, los planes de la UE de obstaculizar los viajes de los rusos son "un ejemplo más de hipocresía, doble rasero y, sobre todo, falta de respeto a la ley".
Anteriormente, el diario alemán Handelsblatt había informado, citando a fuentes de la UE, de que la Comisión Europea, como parte del nuevo paquete de sanciones contra Rusia, baraja restringir la emisión de visados a los ciudadanos rusos.
Según el medio, en 2024, los miembros de la UE emitieron más de 600.000 visados Schengen a los rusos.
Los países que más visados dieron a los rusos fueron Italia (más de 152.000), Francia (123.890), España (111.537) y Grecia (59.703).