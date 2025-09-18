Sánchez y Merz certificarán su labor conjunta en la UE pese a sus diferencias sobre Israel

Aunque ambos ya han coincidido en diversas cumbres internacionales, esta será la primera visita oficial de Merz a España desde que asumió el cargo de canciller el pasado mes de mayo.

La intención, según fuentes del Gobierno español, es mantener el entendimiento entre España y Alemania en medio de un contexto internacional complejo como dos países claves que son en la Unión Europea para avanzar hacia una Europa más fuerte y cohesionada.

Además, resaltan el dinamismo comercial entre los dos países, las inversiones mutuas y los sólidos vínculos entre ambas sociedades.

En la agenda de la reunión se prevé que esté el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa y el problema de la migración, y en medio de la evolución de la situación en Gaza, es previsible que aborden asimismo este asunto.

Una cuestión ante la que los gobiernos de España y Alemania tienen notables diferencias.

Sánchez se ha situado a la vanguardia de los líderes europeos para pedir sanciones a Israel y avanzar hacia la solución de los dos Estados en Oriente Medio.

Además, habla claramente de "genocidio" ante las consecuencias en La Franja de los ataques israelíes.

Merz ha considerado que no es aceptable la actuación de Israel en la Franja, pero no utiliza el término genocidio y mantiene su determinación de que Alemania no reconozca a Palestina como Estado.

No obstante, los dos gobiernos rechazan que las diferencias que haya en torno a este asunto puedan impedir que se mantengan las buenas relaciones existentes entre ambos.