Semana de la agricultura digital impulsará la transformación tecnológica en América

El evento reunirá a más de 120 expertos de 20 países vinculados a la digitalización y al ecosistema de tecnología agrícola (agtech), incluyendo 40 startups líderes, fondos de inversión y aceleradoras, institutos de investigación agropecuaria de nueve países, universidades, autoridades públicas y organismos multilaterales, explicó este jueves el IICA.

El objetivo es impulsar la transformación digital del agro a través de la creación de espacios de encuentro para los distintos actores del ecosistema de innovación, además de favorecer la contribución efectiva de las tecnologías digitales a la difusión de una agricultura más productiva, más sostenible y con oportunidades reales de desarrollo para las personas.

Entre los participantes habrá 20 agtechs de 14 países de América que realizarán presentaciones sobre las soluciones que ofrecen y sus experiencias resultantes de promover la digitalización y contribuir a una agricultura más eficiente, resiliente e inclusiva en la región.

"La agenda girará en torno a seis ejes centrales, todos vinculados con aspectos clave de los sistemas agroalimentarios que se encuentran en plena transformación: Registro y gestión de datos de campo, asistencia técnica y extensión, desarrollo y distribución de servicios climáticos, nueva generación de servicios financieros, comercio y mercados, así como la certificación y trazabilidad", indicó el IICA en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los aliados estratégicos que se unieron al IICA en la organización de esta edición se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Bayer, el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y AgroIndustrial del Cono Sur (PROCISUR), la Universidad de Córdoba y Amazon Web Services (AWS), acompañados por más de 20 aliados promotores.