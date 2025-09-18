Senado español urge a incluir a cartel de los Soles en lista europea de grupos terroristas

Lo hizo a través de una moción del partido ultraderechista Vox respaldada por la mayoría absoluta del conservador PP en la Cámara Alta, en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico.

Para el senador de Vox Fernando Carbonell, que defendió la moción, considerar a este cartel como organización terrorista "es estar con la ley democrática internacional", porque hay que enviar un mensaje claro de que España "no tolera" que el crimen organizado se disfrace de Gobierno legítimo ni que el narcotráfico se utilice como herramienta de dominación.

El PSOE, el partido del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no quiso apoyar la iniciativa al considerar que lo que se pretende con la moción es "diluir" el crimen organizado con el terrorismo.

Recordó que la UE no incluye en su lista de organizaciones terroristas a las bandas de crimen organizado, aunque sí dijo que Europa y España reconocen "la peligrosidad y trascendencia global del cartel de los Soles".

La Comisión mixta para la UE del Congreso también aprobó el pasado lunes con los votos a favor de Vox y PP una proposición no de ley para incluir al cartel de los Soles en la lista europea de organizaciones terroristas.

La iniciativa, presentada por Vox y aprobada con las enmiendas del PP, contó con el voto a favor de ambos grupos, que tienen mayoría en esta comisión formada por diputados y senadores.

Además, hace unos días, el Parlamento Europeo (PE) pidió también incluir a este cartel en el listado de organizaciones terroristas a iniciativa de los populares europeos, ultraconservadores y liberales.

El texto, de carácter no vinculante, salió adelante con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones, y en él los eurodiputados justifican su petición señalando “la proliferación de la delincuencia organizada y la actividad terrorista en las regiones fronterizas de Colombia con Venezuela”.

Por otro lado, el Senado aprobó este jueves otra moción del PP, con los votos de Vox y del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la abstención del PSOE, que emplaza al Gobierno español a comprometerse con una solución democrática en Venezuela.

También a reconocer al líder opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España, como ganador de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, así como a actuar para liberar a los presos políticos españoles en el país caribeño.

En el debate de la moción en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, el senador popular Íñigo Fernández acusó a los socialistas de que les "tiemblan las piernas" y "agachan la cabeza" cada vez que se les pide dar pasos contra el régimen de Maduro.

Por su parte, el senador socialista Alejandro Mogo replicó al PP que están "falseando" la posición del Gobierno español, insistiendo en que el PSOE apoya "decididamente una solución democrática" y han sido activos "como pocos" en defender la situación de los presos políticos venezolanos y españoles.