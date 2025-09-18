Sheinbaum asegura que exfuncionario detenido en Paraguay aún no llega a México

“Hay un avión de la Fiscalía General de la República (FGR) que en este momento está en Colombia y en algún momento pues ya partirá para México para que lleve su juicio aquí”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa.

La gobernante mexicana reiteró que Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad del estado de Tabasco (sureste mexicano), durante la gestión del entonces gobernador del estado Adán Augusto López Hernández (2019-2021), fue expulsado de Paraguay por lo que ya no hizo falta un juicio para solicitar su extradición.

“Ya no hizo falta el juicio de extradición porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay. Entonces, las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo”, apuntó Sheinbaum.

Bermúdez Requena contaba con una orden de aprehensión desde febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El exfuncionario es uno de los presuntos líderes de 'La Barredora', célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

La polémica se ha incrementado porque Bermúdez Requena fue el responsable de seguridad en Tabasco durante el gobierno de López Hernández, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación (Interior) con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Según la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El pasado 22 de julio, el Gobierno de México confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario de Tabasco, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

El sábado pasado, Bermúdez Requena fue capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Asunción.

El miércoles, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay mostró imágenes del traslado de Bermúdez Requena vestido con un polo naranja, con chaleco antibalas y custodiado hasta la terminal aérea, donde fue entregado a las autoridades migratorias mexicanas.

Según las autoridades paraguayas, Bermúdez Requena pretendía instalar sus operaciones en el país, a donde ingresó ilegalmente desde Brasil en una fecha no determinada.