Sheinbaum recibe a Carney en Palacio Nacional para tratar comercio e inversiones

Carney y su esposa, Diana Fox, llegaron al Palacio Nacional, donde fueron recibidos por Sheinbaum y su esposo, Jesús María Tarriba

Esta es la primera visita del primer ministro canadiense a México, la cual ocurre en medio de la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos y donde uno de los puntos a tratar será la renegociación del tratado comercial entre los tres países, conocido como T-MEC.

Carney arribó en la mañana de este jueves al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a las afueras de la capital mexicana, donde fue recibido por el canciller, Juan Ramón de la Fuente.

En la bienvenida oficial, los funcionarios entonaron sus respectivos himnos nacionales y se tomaron la fotografía oficial, para después dirigirse al interior del recinto, donde tendrán una reunión privada con un amplio grupo de empresarios mexicanos y canadienses y más tarde, alrededor de las 17:00 hora local (23:00 GMT), ofrecerán una rueda de prensa conjunta.

La visita de Carney, que estará en México dos días, se produce después de que Sheinbaum viajara en junio a Canadá para participar en la Cumbre del G7 celebrada en Kananaskis y en medio del conflicto arancelario desatado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que afecta especialmente a sus dos socios norteamericanos.

Oficialmente, las conversaciones del mandatario canadiense con Sheinbaum se centrarán en "seguridad, infraestructura, inversiones, energía y comercio", lo que permitirá profundizar "la asociación entre Canadá y México" y reforzar "la prosperidad norteamericana".