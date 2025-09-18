Silvio Rodríguez abre su gira por América latina: "Como ir a casa de viejos amigos"

Tras tres años sin subirse a los escenarios, el reconocido trovador asegura por escrito que desea volver a actuar en directo en esta serie de conciertos que está previsto que le lleven a Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia en lo que queda de 2025.

"Lo hago porque siento deseos y porque veo que haciéndolo hago algo de bien a personas que también lo desean. También lo hago porque significa trabajo, cosa muy saludable en este mundo", afirma Rodríguez.

Asegura que "la música y las palabras comunican" y "crean empatías", algo que hace "mucha falta" en la actualidad. Dice además que es un "privilegio" poder "acompañar y vincular".

El artista destaca que ha confeccionado un repertorio con temas clásicos, algunos de su último disco publicado, 'Quería saber', y también ciertas novedades, canciones que aparecerán en su próximo trabajo de estudio, que se llamará 'Cualquiera que nace en Cuba'.

En esta serie de conciertos, Rodríguez estará respaldado en el escenario por los músicos Emilio Vega (vibráfono), Jorge Aragón (piano), Niurka González (flauta y clarinete), Jorge Reyes (contrabajo), Rachid López (guitarra), Maykel Elizarde (guitarra) y Oliver Valdés (batería).

El plan de gira anunciado saltará de Cuba a Chile, donde el trovador no se ha presentado desde 2018, y luego discurrirá, en este orden, por Argentina, Uruguay, Perú y Colombia, con una fecha en cada país aún por concretar.

Rodríguez no actuaba en América latina desde 2022, cuando cerró su periplo regional con una actuación en el zócalo de Ciudad de México ante más de 100.000 personas. Previamente había hecho una gira de diez años y más de un centenar de conciertos por barrios desfavorecidos de Cuba.

Sobre su calendario para 2026 Rodríguez prefiere no avanzar certezas, más allá de apuntar que puede que "vuelva a hacerlo", eso de subirse a los escenarios a cantar y tocar la guitarra. "Tengo propuestas para España y otros países. Ya veremos", apostilla.

A sus 78 años, asegura que desde que comenzó a actuar piensa que cada gira puede ser la última. "Nunca me consideré un 'animal de escena'", agrega.

Con una veintena de discos a lo largo de cerca de seis décadas de carrera, el autor de canciones como Ojalá y Unicornio, lanzó a mediados de 2024 su disco de estudio 'Quería saber', con once temas de letras intimistas y sociales, calzadas con el sello característico de su voz y poética.

Rodríguez, uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, participó en 1968 en el concierto que marcó la fundación de ese movimiento artístico, junto con otros músicos que lo han integrado como Pablo Milanés, Noel Nicola, Martín Rojas, Eduardo Ramos, Vicente Feliú y Pedro Luis Ferrer.

Desde entonces Rodríguez es uno de los miembros de ese colectivo con mayor repercusión fuera de las fronteras de Cuba. En la actualidad es además uno de los escasos que queda en activo.

La Nueva Trova mezcló el estudio de las raíces populares de la música cubana con letras politizadas al calor del triunfo de la revolución en 1959.

El género es considerado la continuación de anteriores expresiones de la trova tradicional y el llamado filin y se convirtió en uno de los movimientos musicales más influyentes en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX.