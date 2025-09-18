Starmer regala a Trump un maletín rojo ministerial durante la reunión en Chequers

El maletín, fabricado a medida para Trump, lleva grabados el sello y el título presidencial, indicó Downing Street, que con esto pone el colofón a los obsequios ofrecidos al mandatario estadounidense durante su segunda visita de Estado a este país.

En el Reino Unido, estos emblemáticos estuches son símbolo del Gobierno y el poder, pues en ellos el primer ministro y su gabinete transportan los documentos oficiales.

La primera dama estadounidense, Melania Trump, recibirá un pañuelo de seda inspirado en los dibujos de niños ucranianos del proyecto Podemos volver a soñar, informó el Ejecutivo.

Además, la pareja disfrutará de una cesta con productos locales de Chequers, la residencia oficial en el campo del primer ministro británico, donde Starmer y Trump mantienen hoy una reunión bilateral.

El miércoles, Donald y Melania Trump y los reyes Carlos III y Camila también se intercambiaron regalos para subrayar la estrecha relación histórica entre los dos territorios.

Trump ofreció al soberano una réplica de la espada que el presidente Dwight Eisenhower usó durante la II Guerra Mundial y los reyes le entregaron un volumen de cuero hecho a medida por el encuadernador real del castillo de Windsor para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de EE.UU.

El monarca, anfitrión de la pareja en Windsor, a las afueras de Londres, le dio además la bandera británica que ondeaba en el Palacio de Buckingham, en Londres, el día de su toma de posesión en enero.

En esta jornada en Chequers, Starmer y Trump celebran un encuentro con empresarios y tratarán asuntos de interés común, con una rueda de prensa prevista sobre las 13:30 GMT.

Después, el presidente y la primera dama pondrán fin a su visita de Estado de dos días al Reino Unido, la segunda desde la realizada en 2019.