Taiwán comprará productos agrícolas de EEUU por 10.000 millones de dólares durante 4 años

Así lo anunció desde el Capitolio de Estados Unidos el ministro taiwanés de Agricultura, Chen Junne-jih, quien se encuentra en el país norteamericano al frente de una delegación de productores y empresarios taiwaneses del sector.

Esos 10.000 millones de dólares contemplan la adquisición de soja, maíz, trigo y carne de res, los principales productos agrícolas que Taiwán importa desde Estados Unidos, explicó el ministro.

"Esta es una verdadera relación en la que todos ganan: los consumidores taiwaneses disfrutan de lo mejor de los productos estadounidenses, mientras que los agricultores y exportadores estadounidenses también se benefician de un mercado estable", declaró Chen.

Según la Cancillería isleña, Taiwán se ubicó el año pasado como el octavo mayor mercado de exportación de EE.UU. a nivel mundial, con "importaciones clave" como soja, maíz, trigo y carne de res, entre otros productos agropecuarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De hecho, y de acuerdo a cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el valor total de los productos agrícolas y relacionados exportados a Taiwán ascendió a 3.800 millones de dólares en 2024, destacando las ventas de carne de res (709 millones de dólares), soja (601 millones) y maíz (384 millones).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El canciller taiwanés, Lin Chia-lung, admitió en marzo pasado que esta misión tenía por objetivo reducir el superávit comercial de la isla respecto a Estados Unidos y mitigar los aranceles sobre las importaciones taiwanesas impuestos por la Administración de Donald Trump, que ascienden al 20 %.

Según datos oficiales estadounidenses, el superávit comercial de Taiwán con EE.UU. superó los 70.000 millones de dólares en los siete primeros meses de este año, prácticamente lo mismo que durante todo el año anterior, debido al incremento de las compras de semiconductores y productos de alta tecnología.