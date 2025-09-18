Taiwán niega irregularidades en ayudas a Paraguay tras escándalo por manejo de fondos

En una sesión extraordinaria que se prolongó durante más de cuatro horas, el Senado de Paraguay aprobó el martes la expulsión de la senadora Norma Aquino y sancionó con 60 días sin sueldo a su colega Javier Vera, ambos aliados del oficialismo, luego de que la Fiscalía abriera una investigación contra ambos por dichos audios.

En la presunta conversación, atribuida a Aquino y Vera, la legisladora sugiere que una parte de una supuesta donación de ocho millones de dólares de Taiwán sería distribuida entre los senadores oficialistas Lizarella Valienta, Juan Carlos 'Nano' Galaverna, Silvio Ovelar y el presidente del Congreso, Basilio Núñez.

En una declaración remitida a EFE, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán señaló que tanto la Cancillería isleña como la embajada taiwanesa en Paraguay "ya han tomado pleno conocimiento de las informaciones difundidas por los medios".

"Además, el presidente del Senado paraguayo aclaró y rechazó públicamente dichas insinuaciones el pasado 16 de septiembre, y explicó a nuestra embajada que la Cámara Alta adoptaría medidas correspondientes contra los dos senadores por sus comentarios inapropiados", apuntó el comunicado.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores enfatizó que los programas de cooperación entre nuestro país y el Congreso paraguayo se han ejecutado en estricto cumplimiento de la ley, de manera abierta y transparente, y que en ningún caso corresponden a lo señalado por los dos senadores involucrados", agregó la Cancillería.

Paraguay es uno de los aliados diplomáticos más importantes de Taiwán y el único que conserva Taipéi en América del Sur, debido a la creciente presión de China, que considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio.