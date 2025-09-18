Talibanes califican de "irresponsables" críticas de la ONU a sus políticas sobre la mujer

"Condenamos enérgicamente las irresponsables declaraciones del Secretario General de la ONU, que calificó de 'insensatas' las medidas relativas a la mujer en Afganistán", dijo en un comunicado publicado en la red social X, el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.

Guterres había hecho sus comentarios a principios de semana en Nueva York, condenando específicamente la prohibición de que las mujeres afganas trabajen para agencias de la ONU, una medida que agrava la crisis humanitaria del país al bloquear la llegada de asistencia vital.

"El jefe de las Naciones Unidas debe ser consciente del significado de sus palabras y evitar el uso de un lenguaje inapropiado", dijo Mujahid para instar a Guterres a ser cauto en su elección de palabras.

El portavoz defendió las restricciones a las mujeres, asegurando que se basan en principios religiosos. "Las normas y directrices relativas a las mujeres y los hombres en Afganistán se basan en la ley islámica Sharía y están en conformidad con ella", dijo Mujahid.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Argumentó, además, que las críticas a la interpretación talibán de la ley islámica se deben a una falta de comprensión. "Si alguien carece de conocimiento sobre las leyes de la sharía, es su propio problema y, en lugar de acusar a otros, debería completar su propia comprensión", sentenció Mujahid en el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, académicos religiosos en Afganistán sostienen que la prohibición de la educación y el empleo para mujeres y niñas no tiene su origen en la sharía islámica, sugiriendo que el gobierno talibán puede estar considerando otros factores.

"Como todos sabemos, no hay ninguna prohibición en la sharía islámica contra la educación de las mujeres y su derecho al trabajo. Es posible que el gobierno talibán esté teniendo en cuenta otras consideraciones al aplicar estas prohibiciones", declaró a EFE el erudito Saleh Mohammad Islampur.