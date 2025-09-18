Trabajadores de Embraer suspenden la huelga, pero denuncian represión policial y amenazas

En un comunicado, el Sindicato de Trabajadores del Metal de São José dos Campos afirmó que, desde las primeras horas de la madrugada, los trabajadores y los sindicalistas presentes en la fábrica sufrieron una "fuerte represión" y amenazas por parte de la Policía Militar, "a pedido de" Embraer.

Según el sindicato, por lo menos siete vehículos de la fuerza de seguridad bloquearon el ingreso a la fábrica, en un intento por impedir que los trabajadores se reunieran con los sindicalistas para llevar a cabo una asamblea.

A raíz de esto, los trabajadores resolvieron retomar sus actividades y votaron una contrapropuesta para enviar a la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), que representa a Embraer en las negociaciones salariales.

Del 11 % reivindicado inicialmente, los trabajadores ahora proponen un reajuste salarial del 9,5 %.

En este contexto, el director del sindicato, Herbert Claros, aclaró que la huelga "no acabó" y que solo fue suspendida, a la espera de que la empresa responda a los reclamos laborales de los empleados.

La huelga fue iniciada este miércoles y contó con una adhesión de al menos seis mil trabajadores de los doce mil que están empleados en la planta ubicada en el municipio de São José dos Campos, considerado un polo industrial y tecnológico fundamental del estado de São Paulo.

EFE se comunicó con Embraer, que aún no respondió con un posicionamiento oficial.