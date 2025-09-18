Trump abandona el Reino Unido y finaliza su segunda visita de Estado al país

Trump y su esposa, Melania, partieron minutos antes de las 18:00 hora británica (17:00 GMT) desde el aeropuerto londinense de Stansted, mismo lugar en el que aterrizó en la noche del pasado martes, para regresar a los Estados Unidos.

El mandatario estadounidense llegó al aeródromo de la capital británica en el helicóptero Marine One que le trasladó desde la residencia campestre del primer ministro británico, Keir Starmer, Chequers, a las afueras de Londres, donde rubricó este jueves un acuerdo tecnológico bilateral y mantuvo un encuentro con la prensa.

El mandatario estadounidense cumple así con su segunda visita al Reino Unido -la primera la realizó durante su primer mandato en 2019-, en la que se ha reencontrado con "su amigo", según afirmó antes de comenzar el viaje, el rey Carlos III, que lo agasajó con un gran banquete real en la noche del miércoles.

También tuvo la oportunidad de presenciar un desfile militar en el castillo de Windsor, donde se encontró con el monarca británico y la reina consorte Camila, y honró la memoria de la fallecida reina Isabel II ante su tumba, situada en la capilla privada de la fortaleza.

Antes de viajar de vuelta a Estados Unidos, el Lord Chamberlain, alto funcionario de la casa real británica, se despidió en Stansted del presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump, en nombre del rey.