Trump abandona la casa de campo de Starmer tras la reunión bilateral

Trump, junto a su esposa, Melania Trump, subieron a un helicóptero poco antes de las 17:00 hora británica (16:00 GMT), en dirección al aeropuerto londinense de Stansted, donde se encuentra el avión presidencial estadounidense, el Air Force One, que lo llevará de vuelta a los Estados Unidos.

El mandatario estadounidense llegó a la casa de campo, a las afueras de Londres, procedente del castillo de Windsor, donde se alojó la pasada noche invitado por el rey Carlos III, y firmó junto a Starmer un acuerdo valorado en 250.000 millones de libras (287.500 millones de euros).

Trump, que es la segunda vez que visita Chequers, sostuvo que esta residencia, perteneciente a la pequeña localidad de Aylesbury, es "muy bonita" y añadió que la encontró "mejor que la última vez".

"Estamos agradecidos y sin palabras por la espectacular visita de Estado", señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En virtud del acuerdo con empresas estadounidenses, al Reino Unido contará con una inversión récord por 150.000 millones de libras (unos 173.000 millones de euros) de compañías estadounidenses y también "miles de millones" en suelo estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Trump explicó que este anuncio es parte del "vínculo inquebrantable" con el Reino Unido y agradeció a los ejecutivos de varias de las empresas que se han comprometido con las inversiones presentes durante la reunión.

Antes de viajar de vuelta a Estados Unidos, el Lord Chamberlain, alto funcionario de la casa real británica, se despedirá en Stansted del presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump, en nombre del rey británico, Carlos III.