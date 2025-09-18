Trump afirma que EE.UU. quiere recuperar el control de la base afgana de Bagram

"Se la dimos por nada. Por cierto, estamos tratando de recuperarla. (...) Estamos tratando de recuperarla porque ellos necesitan cosas de nosotros. Una de las razones por las que la queremos de vuelta es que está a una hora de donde China fabrica sus armas nucleares", dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Los talibanes tienen el control de ese aeródromo desde la salida estadounidense de Afganistán en 2021.

Esa base aérea, que las fuerzas estadounidenses entregaron en ese momento a las fuerzas armadas afganas, fue clave en la estrategia militar de Washington durante dos décadas de conflicto como centro de los ataques aéreos contra los talibanes.

El cambio de manos en su control tuvo lugar en un momento muy crítico para Afganistán a causa de la retirada de las tropas internacionales y una escalada de los ataques talibanes. En su momento fue la mayor base de las fuerzas extranjeras en el país asiático.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy