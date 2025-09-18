Trump arremete contra la congresista Ilhan Omar, quien criticó la figura de Charlie Kirk

"El país de Ilhan Omar, Somalia, está plagado de falta de control del gobierno central, pobreza persistente, hambre, terrorismo, piratería, décadas de guerra civil, corrupción y violencia generalizada. El 70 % de la población vive en pobreza extrema y enfrenta inseguridad alimentaria", dijo Trump a través de su cuenta oficial de Truth Social.

El mandatario agregó que Omar les dice "cómo dirigir Estados Unidos" y cuestionó, sin confirmación oficial, aspectos de su matrimonio, indicando que "¿no fue ella quien se casó con su hermano para obtener la ciudadanía?".

Omar, congresista demócrata del estado de Minnesota, ha enfrentado esta semana intentos de los republicanos por castigarla en la Cámara de Representantes, luego de que ella emitiera un comentario donde lamentó el asesinato de Kirk pero a la vez opinó sobre la figura del activista a quien acusó directamente de difundir mensajes racistas.

En una cerrada votación en el congreso, con 214 votos a favor y 2013 en contra, el miércoles la Cámara Baja archivó la intención de la republicana Nancy Mace para censurar a Omar y quitarle su espacio en dos comisiones del congreso: la de Educación y Fuerza Laboral.

La madrugada de este jueves, Omar publicó en su cuenta de X que los congresistas que votaron en contra no se unieron para "protegerla", sino que lo hicieron por respeto a "la Primera Enmienda y la cordura" y agregó que "este país defiende la libertad y lo que está sucediendo es inaceptable".

Omar nació en Mogadiscio, Somalia, en 1982 pero a los cuatro años huyó a un campo de refugiados de Kenia en medio de una guerra civil en su país. En 1995 llegó a Estados Unidos, se naturalizó en el 2000 y tras graduarse en ciencias políticas en 2011 dio el salto a la vida partidaria y en 2016 se convirtió en la primera mujer somalí-estadounidense y musulmana elegida en el Congreso.