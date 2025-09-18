Trump dice que hablará con Xi porque TikTok "tiene un valor enorme" y "odiaría" regalarlo

"Lo que estamos haciendo es hablar con el presidente Xi el viernes para ver si podemos concretar algo sobre TikTok, porque tiene un valor enorme, y odio regalar cosas con valor", apuntó Trump durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

El presidente estadounidense afirmó desde la residencia campestre de Starmer -Chequers-, a las afueras de Londres, que le gusta TikTok y que le ayudó a ganar las elecciones: "creo que ganamos por muchas razones, pero esa fue una de las razones por las que ganamos las elecciones por una diferencia tan grande".

De momento, el martes Trump aplazó por tres meses la ley para prohibir TikTok en territorio estadounidense, tras el acuerdo alcanzado con China en las negociaciones celebradas en Madrid el lunes.

Trump firmó un decreto por el que extiende hasta el 16 de diciembre el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda la propiedad de TikTok en Estados Unidos o, de lo contrario, la aplicación de vídeos quedará prohibida en el país.

Trump considera que en Estados Unidos hay inversores que "harán un gran trabajo", según apuntó hoy en la rueda de prensa.

Se trata de la cuarta vez que Trump pospone el veto a TikTok, después de haberlo hecho en enero, abril y junio de este año.

La medida se produce después del acuerdo alcanzado el lunes en Madrid entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

Según EE.UU., el acuerdo permitirá que la filial de TikTok en EEUU, con unos 150 millones de usuarios activos de los 1.500 millones que tiene la popular plataforma de vídeos cortos en todo el mundo, sea de propiedad estadounidense, aunque la delegación china no entró en detalles al respecto.