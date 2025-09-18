Trump llega a la residencia de campo de Starmer para una reunión bilateral

Aylesbury (R.Unido), 18 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves a la residencia de campo de Starmer -Chequers-, a las afueras de Londres, para celebrar una reunión bilateral con el primer ministro británico, en el último día de la visita de Estado del mandatario republicano en el Reino Unido.