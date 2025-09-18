Trump se desmarca del embajador británico en EE.UU destituido: "No le conocía"

"No le conozco. Quizá sería mejor que hablara el primer ministro. Fue su decisión", dijo junto al jefe del Ejecutivo británico, Keir Starmer, en una rueda de prensa conjunta.

Este pasado 11 de septiembre Starmer destituyó con efecto inmediato a Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, tras difundirse su pasado vínculo con Epstein.

"Es muy sencillo. Salió a la luz información la semana pasada que no estaba disponible cuando fue nombrado, y tomé una decisión al respecto", añadió Starmer, que había afrontado fuertes presiones para que retirase a Mandelson.