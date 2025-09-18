Ucrania neutraliza 48 drones rusos y otros 26 impactan en seis localizaciones distintas

Otros 26 drones de ataque no fueron interceptados e impactaron en seis localizaciones distintas.

Según la cuenta de X ShahedTracker, que analiza a partir de las estadísticas oficiales y de otras fuentes el uso de drones Shahed contra Ucrania por parte de Rusia, las fuerzas rusas lanzaron el mes pasado un total de 4.132 vehículos no tripulados de este modelo, de los que 3.445 fueron interceptados.

ShahedTracker registró 687 impactos de drones no interceptados. Según sus cálculos, las defensas ucranianas lograron neutralizar en agosto un 83 % de los Shahed lanzados por Rusia.

Ucrania llegó en su día a interceptar cerca del cien por cien de los Shaheds que lanzaba Rusia, pero la expansión en la producción y el uso de esta tecnología por parte de Rusia, que perfecciona constantemente los Shahed, ha hecho las ciudades e infraestructuras ucranianas más vulnerables a estos ataques.

Empresas ucranianas han desarrollado y están produciendo una nueva clase de drones interceptores que el Ejército utiliza de forma cada vez más masiva para hacer frente al incremento en el número de aparatos aéreos no tripulados que Rusia utiliza en cada ataque.