Mundo

Ucrania recibe de Rusia los restos mortales de otros mil soldados caídos

Kiev, 18 sep (EFE).- Ucrania ha recibido este jueves los restos mortales de mil soldados caídos en combate cuyos cadáveres fueron recogidos del campo de batalla por los rusos, según informó la entidad del Estado ucraniano que se ocupa de los prisioneros de guerra y de los intercambios de cuerpos.

Por EFE
18 de septiembre de 2025 - 09:35
En la negociación y el proceso de repatriación que hizo posible la entrega de los cuerpos participaron representantes de los servicios secretos militares y civiles ucranianos, representantes del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, de los servicios de emergencias y de la oficina del Defensor del Pueblo.

La mediación con la parte rusa corrió a cargo, como es habitual, del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Los restos mortales serán entregados a sus familiares una vez hayan sido identificados.

