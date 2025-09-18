Ucrania recibe de Rusia los restos mortales de otros mil soldados caídos

En la negociación y el proceso de repatriación que hizo posible la entrega de los cuerpos participaron representantes de los servicios secretos militares y civiles ucranianos, representantes del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, de los servicios de emergencias y de la oficina del Defensor del Pueblo.

La mediación con la parte rusa corrió a cargo, como es habitual, del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Los restos mortales serán entregados a sus familiares una vez hayan sido identificados.