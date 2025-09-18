Ucrania y Polonia crean un “grupo operativo” para combatir la amenaza de los drones rusos

Kiev, 18 sep (EFE).- Los ministros de Defensa de Ucrania y Polonia, Denís Shmigal y Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, firmaron este jueves en Kiev un acuerdo para la creación de un grupo operativo conjunto que llevará a cabo programas de instrucción entre militares de ambas partes y servirá para compartir tecnología y experiencias con el fin de frente a la amenaza de los drones de ataque rusos.