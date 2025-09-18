UE: las elecciones de Malaui fueron competitivas pese a la desigualdad en campaña

En una rueda de prensa en Lilongüe, la capital malauí, retransmitida por la red social Facebook, la jefa de la misión, la eurodiputada italiana Lucia Annunziata, señaló que la ausencia de regulación en la financiación electoral permitió que los candidatos con mayores recursos desarrollaran campañas sin límites ni mecanismos de rendición de cuentas.

“No hubo mecanismos de rendición de cuentas ni transparencia sobre cómo se recaudaron o gastaron los fondos de campaña. Circularon numerosos reportes sobre entrega de dádivas en mítines”, afirmó Annunziata.

También indicó que la emisora pública, Malawi Broadcasting Corporation, no cumplió su obligación legal de ofrecer una cobertura equilibrada durante los sesenta días de campaña, algo que restringió la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas.

“La falta de regulación en la financiación y el sesgo de la televisión estatal provocaron desigualdad entre candidatos, aunque la mayoría de los medios privados intentaron ofrecer una cobertura más equilibrada”, subrayó.

La misión constató, además, el uso de recursos públicos en siete de los 87 actos de campaña observados, incluidos los del presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, que aspira a la reelección, y miembros de su Gobierno.

La misión también destacó la introducción tardía de tecnología biométrica de verificación de votantes, cuya adquisición se hizo sin suficiente transparencia ni comunicación pública.

Aunque el Tribunal Superior del país confirmó que la Comisión Electoral de Malaui (MEC) tenía derecho a emplear la tecnología, determinó que los resultados oficiales debían prevalecer mediante el procedimiento en papel.

“Según nuestras observaciones, no se actuó de manera partidista. No obstante, habría sido deseable una mayor transparencia en ciertos aspectos, como en la adquisición de tecnología”, dijo el jefe de la delegación del Parlamento Europeo, el austríaco Reinhold Lopatka, que se unió a la misión de la UE.

El eurodiputado expresó preocupación por la falta de mecanismos eficaces para aplicar la prohibición de donacionesor la dependencia financiera de los medios privados.

“El hecho de que el 80 % de los ingresos por publicidad de los medios provenga del Gobierno también hace que los medios privados sean vulnerables a la presión política”, remarcó.

La misión valoró que el registro de votantes fuera inclusivo, con 7,2 millones de electores inscritos, pero persistió la baja representación femenina.

Un total de 17 candidatos compiten por la Presidencia. Chakwera, de 70 años, busca un segundo mandato frente a su principal rival, el expresidente Peter Mutharika (2014-2020), de 85, favorito en varias encuesta

Si ninguno obtiene más del 50 % de los votos se celebrará una segunda vuelta entre los dos más votados.

En los comicios, también se renovaron 229 escaños parlamentarios y 509 concejalías locales.

La MOE-UE, que desplegó 110 observadores de los Estados miembros de la UE, Canadá, Noruega y Suiza, permanecerá en Malaui para observar el escrutinio y la gestión de posibles apelaciones, y presentará un informe final con recomendaciones entre uno y tres meses después de publicarse los resultados oficiales.

La Comisión Electoral del país está obligada a anunciar los resultados dentro de los ocho días posteriores a la votación.