UE pide implementar con rapidez pacto para restaurar la paz tras violencia en sur de Siria

"Instamos a la rápida implementación del acuerdo y al diálogo continuo entre todas las partes, con miras a alcanzar una solución sostenible que proteja a todos los sirios sin distinción y preserve la seguridad, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Siria", declaró la portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en un comunicado.

También dijo que la UE "da la bienvenida" al plan anunciado por Siria, Jordania y Estados Unidos "para abordar la crisis en la gobernación de Al Sueida".

"La UE sigue pidiendo a las autoridades de transición que garanticen una transición política inclusiva que satisfaga las aspiraciones de todos los sirios", añadió la portavoz.

El Gobierno sirio anunció el pasado martes un plan respaldado por Estados Unidos y Jordania para restablecer la calma en la provincia meridional de Al Sueida, poblada por la minoría drusa y que en julio fue escenario de intensos enfrentamientos con cientos de muertos.

"El Gobierno sirio ha establecido una hoja de ruta clara que garantiza los derechos, apoya la justicia, promueve la reconciliación social y allana el camino para sanar las heridas que ya es hora de sanar", indicó en una rueda de prensa en Damasco el ministro de Exteriores de Siria, Asad al Shaibani.

"Esta hoja de ruta se basa en medidas prácticas, apoyadas por Jordania y Estados Unidos", agregó, en una comparecencia junto a su homólogo jordano, Ayman Safadi, y el enviado especial estadounidense para Siria, Thomas Barrack.

El pasado julio, estallaron fuertes choques entre grupos drusos y clanes beduinos en Al Sueida, en cuyo marco se enfrentaron también las facciones locales y fuerzas gubernamentales enviadas a la zona para intervenir, pues las instituciones estatales no tienen presencia en esa demarcación administrativa.