Un dron impacta en el sur de Israel y el Ejército intercepta otros dos artefactos

En un comunicado castrense, Israel informó de que un dron "lanzado desde el este" cayó en el área de Eliat y que los equipos de búsqueda y rescate se encontraban en la zona donde se notificó el impacto, sin que se reportaran víctimas.

Además, el Ejército interceptó otros dos artefactos: un misil que fue lanzado desde Yemen y otro dron procedente del este, del que no ofrecieron más datos.

Sobre el ataque yemení frustrado, el comunicado detalla que un misil lanzado desde Yemen fue interceptado por la Fuerza Aérea israelí, un ataque que hizo sonar las sirenas "en varias zonas del país".

Los hutíes, aliados de Irán, comenzaron a disparar proyectiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023. Pese al alto el fuego alcanzado en mayo entre ellos y Estados Unidos, principal aliado de Israel, los lanzamientos han continuado, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Israel, por su parte, ha atacado en varias ocasiones Saná, la capital del Yemen, así como otras zonas controladas por los insurgentes, en acciones con las que mató a finales de agosto al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También la semana pasada, al menos 36 personas murieron y más de 130 resultaron heridas en una nueva oleada de bombardeos israelíes contra Saná y la provincia septentrional de Al Jawf, según el Ministerio yemení de Salud controlado por los hutíes.