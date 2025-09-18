Un tibunal prolonga prisión preventiva de concejales opositores acusados de "terrorismo"

Los acusados, que en su mayoría son concejales del CHP, estaban implicados, según la Fiscalía, en una estrategia conocida como 'Consenso urbano' que en las elecciones de marzo de 2024 le facilitó al CHP arrebatar al AKP, el partido islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, varios distritos de Estambul.

El DEM, tercera formación del Parlamento turco, tiene su principal feudo de votantes en las zonas rurales del sureste del país, de mayoría kurda, pero también tiene tirón en sectores de la izquierda urbana y entre la población kurda residente en grandes ciudades como Estambul o Ankara.

Gracias al 'Consenso urbano', el DEM renunció a presentar candidato propio en numerosos distritos de Estambul, empujando así a sus votantes hacia el CHP, que además integró en sus filas a algunas figuras cercanas al ideario del DEM y atractivas para sus simpatizantes.

La Fiscalía considera que estos candidatos estaban en la órbita del PKK, la guerrilla kurda de Turquía, y acusa de "colaboración con banda terrorista" a los cargos del CHP que, supuestamente, contactaron con ellos, informa el diario Cumhuriyet.

El CHP ha respondido que un acuerdo preelectoral de este tipo no solo es completamente legal, sino que además, todos los candidatos deben recibir un visto bueno de Interior para poder inscribirse, por lo que es evidente que ninguno de ellos tenía antecedentes de terrorismo ni problemas con la Justicia.

El vicepresidente del DEM, Mehmet Rüstü Tiryaki, recordó que el PKK anunció en mayo pasado su disolución y que el Parlamento debate ahora el fin definitivo del conflicto armado, por lo que mantener a los acusados en prisión "solo alienta a quienes no creen en la paz".

"La acusación esencial contra todos los encausados es que los kurdos no deben participar en las filas del CHP. Esto es una abierta enemistad hacia los kurdos", dijo el político en declaraciones al digital Bianet.