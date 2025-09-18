Universitarios protestan contra presencia del Servicio de Inmigración en campus de Florida

Una treintena de personas acudieron a la concentración, organizada en los jardines del Graham Center de la universidad, con pancartas en las que se leía "ICE -acrónimo de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés)- fuera de FIU" y mientras gritaban que la letra "i" de las siglas del centro hace referencia al carácter internacional de la institución.

"Lo que hace ese acuerdo es que básicamente utiliza nuestros policías de FIU para interrogar y detener a estudiantes migrantes por su estatus migratorio. Este tipo de acuerdos son voluntarios y son bien impopulares en una universidad como FIU, donde la mayoría de los estudiantes son latinos", dijo a EFE Dariel Gómez, uno de los convocantes de la protesta.

El acto tuvo lugar al mismo tiempo que la junta ejecutiva de la universidad mantenía una reunión en el campus, y Gómez, miembro de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), advirtió que seguirán organizando manifestaciones "hasta que la universidad decida salir del acuerdo".

"Conocemos estudiantes que han dejado de asistir a la universidad porque no se sienten cómodos estando en el campus cuando la Policía esta trabajando con el ICE", agregó.

La protesta también condenó el nombramiento hace un mes de la ex vicegobernadora de Florida Jeanette Núñez como presidenta de FIU, considerado un guiño a favor de la política antimigratoria puesta en marcha en este estado altamente poblado por migrantes.

"Hay muchos estudiantes que no pueden seguir pagando porque en febrero de este año el Gobierno de Florida subió el precio de la matrícula para estudiantes migrantes", recordó Gómez.

Florida, gobernada por el republicano Ron DeSantis, es uno de los estados que está siguiendo más fielmente los designios del presidente estadounidense, Donald Trump, en materia de inmigración.

Un ejemplo de ello es el centro de detención para migrantes 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz de los Caimanes) inaugurado de manera exprés el pasado julio durante una visita de Trump al estado, y que es objeto de una batalla judicial acerca de su legalidad.