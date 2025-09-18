Venezuela agradece llamado de Cuba a la movilización internacional ante despliegue de EEUU

"El Gobierno bolivariano, en nombre del presidente Nicolás Maduro, expresa su profundo agradecimiento al llamado de Cuba para movilizar a la comunidad internacional en contra del uso de la fuerza militar de Estados Unidos en el mar Caribe", escribió el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje difundido en Telegram.

Según el funcionario, el contingente estadounidense busca "provocar un conflicto militar contra Venezuela" y pone "en grave riesgo la vida y la paz de toda la región caribeña".

Además, denunció el ataque a "embarcaciones civiles", que, advirtió, ha resultado "en el asesinato de sus tripulantes", en alusión a tres naves que Washington asegura haber interceptado en el Caribe, dos de ellas mediante ataques con misiles que han dejando al menos 14 muertos.

Este jueves, La Habana advirtió, en una declaración web de la Cancillería, que "una agresión militar directa" de EE.UU. contra Venezuela "tendría incalculables consecuencias" para la paz y estabilidad de la región y argumentó que ese ataque sólo busca "adueñarse" del petróleo del país sudamericano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No puede permitirse que un Gobierno recurra a la amenaza o al uso de la fuerza en contravención de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional", consideró el Gobierno cubano en el escrito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, llamó a la "movilización internacional para impedir la agresión y preservar a la América Latina y el Caribe como Zona de Paz proclamada por sus jefes de Estado y de Gobierno”.

EE.UU. mantiene desplegados en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

La Administración del presidente Donald Trump acusa al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.