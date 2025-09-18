Wall Street cierra con récords tras la rebaja de tipos en EE.UU. y la subida de Intel

Nueva York, 18 sep (EFE).- Wall Street cerró este jueves con récords en sus principales indicadores, animado por la esperada rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos y por la fuerte subida de Intel (23 %) tras conocerse que Nvidia será una de sus grandes accionistas.