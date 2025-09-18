Zelenski asegura que una "contraofensiva" ha liberado 160 km2 en el frente de Dobropilia

En un mensaje en sus redes sociales, Zelenski dijo que sus tropas han liberado además siete localidades que habían conquistado los rusos desde que estos se movieron hacia Dobropilia a principios de agosto.
El presidente agregó que el Ejército ucraniano también ha expulsado a los soldados rusos de nueve municipios y 170 kilómetros cuadrados de territorio en los que las tropas enemigas estaban combatiendo.
Además, Zelenski agregó que cerca de 100 soldados rusos han sido hechos prisioneros y que las tropas enemigas han sufrido “miles de bajas” entre muertos y heridos “en unas pocas semanas”.
El término "contraofensiva" se ha empleado normalmente en esta guerra para situaciones en que un bando ha recuperado claramente la iniciativa en una parte importante del frente.
Según la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState, las tropas rusas ocuparon en agosto 460 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, cien kilómetros cuadrados menos que en julio.
Un gráfico elaborado por DeepState muestra que agosto fue el mes de este año con más kilómetros cuadrados ocupados por los rusos después de julio y de junio.