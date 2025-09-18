Zelenski asegura que una "contraofensiva" ha liberado 160 km2 en el frente de Dobropilia

Kiev, 18 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó este jueves el frente de Dobropilia, en la región oriental de Donetsk, donde visitó a las tropas de su Ejército que están llevando a cabo una "contraofensiva" en el sector que ha permitido liberar 160 kilómetros cuadrados de territorio ocupado.