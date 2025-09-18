Zimbabue deportará a nueve ciudadanos chinos condenados por posesión de cocaína

En un comunicado que publican este jueves medios locales, la Fiscalía Nacional de Zimbabue (NPA, en sus siglas en inglés) afirmó ser "consciente de la preocupación pública por la sentencia dictada en el caso de nueve ciudadanos chinos que se declararon culpables de consumir drogas peligrosas (cocaína)".

Los acusados fueron condenados la pasada semana al pago de una multa de 150 dólares (unos 127 euros), una pena que generó críticas por su levedad, y quedaron en libertad.

La NPA confirmó que "las nueve personas se encuentran actualmente a la espera de su deportación".

"Seguiremos trabajando incansablemente para combatir el flagelo de las drogas peligrosas, ya que representa una amenaza significativa para el bienestar de nuestra nación", subrayó la Fiscalía, al reafirmar su compromiso con "el procesamiento diligente y justo de todos los casos penales".

Diez ciudadanos chinos, de los que uno aún sigue bajo custodia policial, comparecieron el pasado día 3 ante un tribunal de Zimbabue después de ser detenidos la víspera en un local de la capital zimbabuense, Harare, donde se encontraron 37 kilos de cocaína.

El incidente ocurrió en un momento de inquietud social por las actividades delictivas perpetradas por ciudadanos chinos en el país africano, que mantiene una estrecha relación con Pekín, según medios locales.

El mes pasado, Sun Limin, una ciudadana china de 52 años, fue detenida en Harare por hacer transferencias financieras ilegales por un valor de 880.000 dólares (cerca de 756.000 euros).