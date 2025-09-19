Al menos 79 gazatíes murieron el miércoles en Gaza a consecuencia de la ofensiva israelí

Jerusalén, 18 sep (EFE).- Al menos 79 gazatíes murieron el miércoles en Gaza y 228 heridos llegaron a los desabastecidos hospitales de la Franja, tras los ataques de Israel en toda la Franja, con su núcleo en la ofensiva para tomar la capital, informó este jueves el Ministerio de Sanidad gazatí recogiendo cifras del día anterior.