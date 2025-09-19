Al menos dos muertos y once heridos en nuevos ataques israelíes contra el sur del Líbano

Beirut, 19 sep (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras once resultaron heridas este viernes en nuevos bombardeos israelíes contra vehículos en el sur del Líbano, uno de ellos en las inmediaciones de un centro hospitalario, después de que la región ya fuera objetivo la víspera de una fuerte oleada de ataques.