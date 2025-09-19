Al menos dos muertos y once heridos en nuevos ataques israelíes contra el sur del Líbano

"Un ataque israelí contra un vehículo frente a la entrada del Hospital Gubernamental de Tebnine causó un muerto y once heridos, entre ellos dos en condición crítica", anunció en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.
Por otro lado, el departamento gubernamental informó de otra acción israelí contra la zona también meridional de Ansar, donde fue alcanzado un segundo vehículo y una persona no identificada perdió la vida.
Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), ambas ataques fueron perpetrados por aviones no tripulados, en el caso de Ansar teniendo como objetivo a un camión cisterna para el transporte de agua.
Todo ello se produce después de que el jueves Israel ya alcanzara diferentes inmuebles en al menos cinco aldeas del sur del Líbano.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, alegó en un comunicado que Hizbulá estaba intentando "reconstruir sus actividades" en esas zonas, por lo que ordenó a los residentes que evacuaran los edificios marcados en un mapa en rojo y se alejaran a al menos 500 metros de ellos.
El Estado judío ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de la formación chií.