Al menos un muerto y tres heridos en un ataque israelí cerca de un hospital en el Líbano

"Un ataque israelí contra un vehículo frente a la entrada del Hospital Gubernamental de Tebnine causó un muerto y tres heridos, de acuerdo con el balance preliminar", anunció en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.
El departamento gubernamental no dio detalles sobre el tipo de ataque, pero la Agencia Nacional de Noticias (ANN) aseguró que fue perpetrado por un avión no tripulado.
El nuevo bombardeo se produce después de que el jueves Israel alcanzara diferentes inmuebles en al menos cinco aldeas del sur del Líbano, donde aseguró haber tenido como objetivo infraestructura perteneciente al grupo chií libanés Hizbulá.
El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, alegó en un comunicado que Hizbulá estaba intentando "reconstruir sus actividades" en la zona, por lo que ordenó a los residentes que evacuaran los edificios marcados en un mapa en rojo y se alejaran a al menos 500 metros de ellos.
El Estado judío ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de la formación chií.