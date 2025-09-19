Al menos un muerto y tres heridos en un ataque israelí cerca de un hospital en el Líbano

Beirut, 19 sep (EFE).- Al menos una persona murió y otras tres resultaron heridas este viernes en el bombardeo de un dron israelí contra un coche que se encontraba en las inmediaciones de un centro hospitalario en el sur del Líbano, región que la víspera ya fue objetivo de una fuerte oleada de ataques.