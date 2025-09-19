Al menos un muerto y tres heridos por colapso de una vivienda en una barriada de Caracas

En el hecho falleció una mujer de 67 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado bajo los escombros de la vivienda, que se ubicaba en una localidad del municipio Libertador, señaló el funcionario en una publicación en Instagram.
Entre los heridos, trasladados a un hospital de la ciudad, se encuentra una mujer de 32 años con raspaduras, una ciudadana de 60 con fractura de clavícula y un adolescente de 14 años, indicó Palacios, sin especificar el estado de esta última víctima.
Indicó también que un niño de un año de edad resultó ileso.
Por su parte, la alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, aseguró en Instagram que las familias vecinas afectadas "están siendo atendidas y reubicadas temporalmente en zonas seguras".
La funcionaria no detalló el número de personas afectadas en las viviendas vecinas.
Meléndez agregó que, entretanto, técnicos del Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres "realizan la inspección para descartar riesgos".