Al menos un muerto y tres heridos por colapso de una vivienda en una barriada de Caracas

Caracas, 19 sep (EFE).- Al menos una persona fallecida y otras tres heridas dejó el colapso de una vivienda de tres niveles en una barriada de Caracas, informó este viernes el comandante general del Cuerpo de Bomberos de la capital venezolana, Pablo Palacios.