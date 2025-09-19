Mundo

Albares descarta por el momento la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel

Luxor (Egipto), 19 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descartado por el momento la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel como reclaman algunos de sus socios de Gobierno.

Por EFE
19 de septiembre de 2025 - 04:20
En declaraciones a los medios de comunicación en Luxor en la última jornada del viaje de Estado que los reyes de España realizan a Egipto, Albares ha dicho que no está sobre la mesa esta ruptura: en este momento nos centramos en tomar decisiones porque "es lo absolutamente urgente para que Israel no pueda seguir con su esfuerzo militar en Gaza y esta matanza que no tiene fin".

En su opinión, es el momento para que "termine el desplazamiento forzoso de población y el bloqueo que impide que entren alimentos con normalidad en la Franja de Gaza".

"Este es el momento de pasar a tomar decisiones concretas y a mandar un mensaje claro a Israel: no pueden esperar de la Unión Europea una relación normal, como si no estuviera ocurriendo nada", ha insistido el ministro.

El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, para protestar por las "inaceptables" palabras y posiciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, sobre España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La protesta frente a la representante diplomática israelí se unió a la decisión del Ministerio que dirige José Manuel Albares de llamar también a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Sálomon.

