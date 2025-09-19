Albares descarta por el momento la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel

En declaraciones a los medios de comunicación en Luxor en la última jornada del viaje de Estado que los reyes de España realizan a Egipto, Albares ha dicho que no está sobre la mesa esta ruptura: en este momento nos centramos en tomar decisiones porque "es lo absolutamente urgente para que Israel no pueda seguir con su esfuerzo militar en Gaza y esta matanza que no tiene fin".

En su opinión, es el momento para que "termine el desplazamiento forzoso de población y el bloqueo que impide que entren alimentos con normalidad en la Franja de Gaza".

"Este es el momento de pasar a tomar decisiones concretas y a mandar un mensaje claro a Israel: no pueden esperar de la Unión Europea una relación normal, como si no estuviera ocurriendo nada", ha insistido el ministro.

El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, para protestar por las "inaceptables" palabras y posiciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, sobre España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La protesta frente a la representante diplomática israelí se unió a la decisión del Ministerio que dirige José Manuel Albares de llamar también a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Sálomon.