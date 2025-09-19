Amnistía Internacional denuncia detención sin cargos de 5 deportados de EEUU a Esuatini

“Las autoridades de Esuatini deben revelar oficialmente el paradero de los cinco hombres, concederles de inmediato acceso regular y confidencial a sus abogados, y proporcionar fundamentos legales para su detención”, señaló AI en un comunicado.

Los deportados —Roberto Mosquera Del Peral, Kassim Saleh Wasil, Dung Tien Nguyen, Phone Chomsavanh y Orville Etoria— fueron trasladados desde EE.UU. el 16 de julio y permanecen presuntamente en el Complejo Penitenciario de Matsapha,según la organización.

La defensa denunció que las autoridades han bloqueado repetidamente las visitas, permitiendo solo propuestas de contacto por video o supervisado, lo que no cumple con las normas internacionales.

AI advirtió que los hombres no han sido informados sobre su situación legal ni sobre la duración de su detención.

Los abogados locales presentaron una solicitud urgente de hábeas corpus ante el Tribunal Superior para garantizar su comparecencia o al menos acceso confidencial, prevista inicialmente para el 1 de agosto.

La Constitución de Esuatini -la antigua Suazilandia- protege el derecho al debido proceso y al acceso razonable y confidencial a asistencia letrada.

AI recordó que, aunque EE.UU. tiene autoridad para regular la inmigración, está obligado por el derecho internacional a que sus deportaciones no generen riesgos de violaciones de derechos humanos.

La organización vinculó este caso con otros similares en la región, como el de dos deportados estadounidenses de origen cubano y birmano retenidos en Sudán del Sur.

“Esto documenta un patrón similar de secretismo en torno al paradero de los detenidos y la negación de acceso legal sin supervisión tras las expulsiones vinculadas a la campaña estadounidense”, concluyó el documento.

La reanudación de los vuelos de deportación desde Estados Unidos a terceros países se produce después de que la Corte Suprema autorizara a la Administración del presidente Donald Trump a llevar a cabo estas expulsiones, en una victoria para su política de mano dura contra la inmigración.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado las expulsiones exprés a países como El Salvador, Sudán, Esuatini y Ghana como parte de su campaña de deportaciones masivas, una de sus principales promesas de campaña.

Esuatini tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y que en un 60 % vive con recursos por debajo de la línea de la pobreza, según datos del Banco Mundial.

El rey Mswati III, jefe de Estado desde 1986 y líder de la última monarquía absoluta de África, acapara el poder ejecutivo y legislativo y, aunque el país celebra elecciones cada cinco años para elegir a los miembros de la Cámara Baja del Parlamento, estos sólo desempeñan el papel de consejeros del monarca.