Argelia rechaza la denuncia de Mali en su contra ante la CIJ por la destrucción del dron

Argel, 19 sep (EFE).- Argelia rechazó este viernes la denuncia que presentó Mali en su contra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 16 de septiembre, por la destrucción de un dron de reconocimiento a finales de marzo que pertenecía a las fuerzas armadas malienses.