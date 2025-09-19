Argelia rechaza la denuncia de Mali en su contra ante la CIJ por la destrucción del dron

El Ministerio de Exteriores de Argelia subrayó en un comunicado que el país magrebí "no será cómplice de lo que llamó "maniobra" de "la junta militar maliense" e informó que "notificará, en el momento adecuado, la Corte Internacional de Justicia, del rechazo de estos procedimientos maniobreros".
El Gobierno de Mali, en manos de los militares desde el golpe de Estado de 2020, aseguró que el aparato, con matrícula TZ-98D, fue derribado en la ciudad maliense de Tinzawatène, localidad fronteriza con Argelia, durante la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 2025.
Al día siguiente, el Ministerio de Defensa argelino informó de la destrucción de un dron que penetró dos kilómetros en su territorio.
La Confederación de Estados del Sahel (AES), que integra Burkina Faso, Mali y Níger, llamó a consultas a sus embajadores en Argel el 6 de abril y, al día siguiente, el Gobierno argelino convocó a sus diplomáticos en estos países y decidió cerrar su espacio aéreo a Mali.
El pasado 4 de septiembre, las autoridades malienses aseguraron que habían presentado una demanda contra Argelia, una afirmación que el jefe de diplomacia argelina, Ahmed Attaf, lo desmintió nueve días después.
Sin embargo, hoy las autoridades argelinas admitieron el hecho y consideraron la demanda "una tentativa de instrumentalización" del órgano judicial de Naciones Unidas para exonerar a la junta militar de Mali "de sus responsabilidades en la tragedia" que "inflige" al país.