Arrestadas en Florida 230 personas acusadas de prostitución y tráfico humano

La oficina del fiscal general del estado, James Uthmeier, detalló este viernes en un comunicado que durante la investigación se identificaron doce posibles víctimas de trata de personas.

El operativo duró siete días y utilizó redes sociales y plataformas de contratación de acompañantes para contactar a los acusados.

La mayoría de los detenidos tiene antecedentes penales, sumando un total combinado de 296 delitos graves y 348 delitos menores, según un comunicado de la Fiscalía.

Entre los arrestados se encuentran 46 inmigrantes indocumentados provenientes de Venezuela, Perú, México, Honduras, Guatemala, Cuba, Brasil, Colombia y Bahamas.

"Los traficantes de personas son depredadores viles que explotan a los vulnerables, y una vez más, un número desproporcionado de los arrestados en esta operación eran inmigrantes indocumentados", indicó el fiscal Uthmeier en el comunicado.

El operativo fue liderado por la Oficina del Alguacil del Condado Polk, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) un otras agencias federales.