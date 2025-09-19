Bernardo Arévalo de León viaja a la ONU con una agenda "corta pero cargada"

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó este viernes que el mandatario guatemalteco tendrá "un viaje bastante corto, pero una agenda bastante cargada".
La delegación, liderada por el presidente Arévalo, está compuesta por el canciller Carlos Ramiro Martínez, la secretaria privada Ana Glenda Tager y el secretario Santiago Palomo.
Arévalo tiene previsto llegar a Nueva York la noche del 23 de septiembre y regresar la noche del 25 de septiembre.
El Gobierno de Guatemala ha definido el fortalecimiento del multilateralismo como un objetivo central de su política exterior. Como parte de esta visión, el presidente Arévalo dará un discurso para exponer la postura de Guatemala ante los nuevos retos globales.
El mandatario también participará en una cumbre junto a jefes de Estado de América Latina y Europa, con el objetivo de “renovar el compromiso mundial con la democracia como forma de Gobierno”.
Asimismo, Arévalo sostendrá varias reuniones bilaterales, incluyendo encuentros con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También tiene agendadas reuniones con otras instituciones de las Naciones Unidas.
Como parte de su agenda, Arévalo se reunirá con connacionales guatemaltecos en Nueva York. Esta reunión, que forma parte de un “proceso de escucha permanente” que su gobierno busca mantener, tiene como fin conversar sobre los retos y las formas de mejorar la atención consular, dijo Palomo.