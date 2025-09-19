Bernardo Arévalo de León viaja a la ONU con una agenda "corta pero cargada"

Ciudad de Guatemala, 19 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, encabezará una delegación de alto nivel que participará en las sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del 22 al 29 de septiembre en Nueva York.