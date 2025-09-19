Mundo

Bolsa española suma un 0,56 % y se acerca a los 15.300 puntos con la cuádruple hora bruja

Madrid, 19 sep (EFE).- La Bolsa española subió este viernes un 0,56 % y se acerca a los 15.300 puntos, en una sesión marcada por la llamada "cuádruple hora bruja", en la que vencen futuros y opciones sobre índices y acciones, y que suele generar mayor volatilidad.

19 de septiembre de 2025 - 13:10
El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, que lideró los avances en Europa impulsado por la banca, sumó 85,3 puntos y cerró la jornada en los 15.260,7 enteros. En lo que va de año avanza el 31,61 %.

De los grandes valores, el Banco Santander sumó el 1,44 %; el grupo financiero BBVA, el 1,17 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,91 %. Sin embargo, la petrolera Repsol cedió el 1,57 %; Telefónica, el 0,44 %; y el gigante textil Inditex, el 0,3 %.

El selectivo abría con ganancias del 0,21 % y las subidas se incrementaron tras la apertura de Wall Street en positivo, en nuevos máximos, y con el foco puesto en el acercamiento entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la red social TikTok y los aranceles tras una llamada telefónica.

