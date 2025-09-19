Bolsa española suma un 0,56 % y se acerca a los 15.300 puntos con la cuádruple hora bruja

El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, que lideró los avances en Europa impulsado por la banca, sumó 85,3 puntos y cerró la jornada en los 15.260,7 enteros. En lo que va de año avanza el 31,61 %.

De los grandes valores, el Banco Santander sumó el 1,44 %; el grupo financiero BBVA, el 1,17 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,91 %. Sin embargo, la petrolera Repsol cedió el 1,57 %; Telefónica, el 0,44 %; y el gigante textil Inditex, el 0,3 %.

El selectivo abría con ganancias del 0,21 % y las subidas se incrementaron tras la apertura de Wall Street en positivo, en nuevos máximos, y con el foco puesto en el acercamiento entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la red social TikTok y los aranceles tras una llamada telefónica.