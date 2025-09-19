Brasil embarga millonaria carga de dos navíos con combustibles por sospechas de fraude

Los embargos fueron realizados en el marco de una operación contra organizaciones acusadas de fraude en la importación y la comercialización de combustibles, petróleo y derivados que movilizó a agentes de la Aduana en los estados de Alagoas, Amapá, Paraíba, Río de Janeiro y São Paulo.

Una de las diligencias realizadas por los fiscales en once diferentes lugares fue en el puerto de Río de Janeiro, en donde fueron retenidas las cargas de dos navíos que trajeron al país petróleo, combustibles y algunos derivados, informó la Aduana en un comunicado.

La operación fue fruto de una investigación que identificó que pequeñas empresas con poca estructura y capacidad financiera fueron responsables por millonarias importaciones de combustibles en los últimos meses.

Los fiscales sospechan que estas compañías fueron utilizadas como testaferros por organizaciones criminales, que serían las propietarios de las cargas en un negocio con el que buscarían lavar recursos procedentes de actividades ilícitas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los responsables por las operaciones estarían incurriendo en los delitos de lavado de dinero, evasión de divisas y evasión fiscal, según la Aduana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estamos seguros de que este tipo de crimen tiene por detrás grandes organizaciones criminales, con estructuras complejas", afirmó el secretario de la Administración Federal de Impuestos, Robinson Barreirinhas, en una rueda de prensa.

El funcionario admitió que la operación de este viernes tuvo como objetivo desmotar las conexiones de la organización criminal en la Aduana y dijo que las investigaciones proseguirán para intentar identificar a los verdaderos responsables por las importaciones.

Pese a que Barreirinhas no identificó la mafia que estaría por detrás de las importaciones fraudulentas, la operación se produjo tres semanas de que la Policía Federal desmontara una gigantesca organización dedicada a comercializar combustibles en todo el país controlada por el Primer Comando de la Capital (PCC).

El PCC, nacida en las cárceles de São Paulo hace dos décadas, es la mayor organización criminal de Brasil y cuenta con brazos en varios países vecinos, principalmente en Paraguay y Bolivia.