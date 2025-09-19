Cae en República Dominicana red de piratería que defraudó más de 23 millones de dólares

Santo Domingo, 19 sep (EFE).- La Policía Nacional dominicana informó este viernes del desmantelamiento de una red dedicada al robo de identidad, distribución y comercialización ilegal de películas, series y documentales, causando un fraude estimado en más de 23 millones de dólares a compañías internacionales de cine y televisión como Sony Pictures, Netflix y Disney.