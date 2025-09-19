Cae en República Dominicana red de piratería que defraudó más de 23 millones de dólares

En los operativos fueron detenidas cuatro personas, identificadas como Leonardo Alberto Casci Ocumarez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys del Carmen Torres López y Víctor Luis Torres López, quienes operaban diversas plataformas ilegales de streaming vinculadas a la comercialización fraudulenta de contenido audiovisual.
Durante los 18 allanamientos simultáneos, fueron ocupados vehículos de alta gama, armas de fuego, municiones, computadoras, memorias USB, discos duros, celulares, routers, cajas fuertes y documentos relacionados con las actividades ilícitas, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.
El operativo fue realizado por la Dirección Central de Investigación (Dicrim), a través de la Dirección de Área de Policía Cibernética, en coordinación con la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Procuraduría Especializada en Propiedad Intelectual y la Embajada de Estados Unidos.
Las investigaciones determinaron que esta organización obtenía beneficios millonarios mediante páginas electrónicas para difundir sin autorización producciones de compañías como Paramount Pictures, Columbia Pictures, Sony Pictures, Netflix, Disney, Amazon Studios, Universal Studios y Warner Bros. Entertainment, entre otras.
