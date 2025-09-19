Canadá reconocerá a Palestina pero no normalizará las relaciones a la espera de reformas

Ciudad de México, 19 sep (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, declaró este viernes que aunque Canadá está preparada para reconocer el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU la próxima semana, Ottawa no normalizará sus relaciones diplomáticas hasta que las autoridades palestinas realicen reformas.