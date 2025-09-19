Canadá reconocerá a Palestina pero no normalizará las relaciones a la espera de reformas

Anand, en declaraciones a medios canadienses en la Ciudad de México, donde acompaña al primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que "la normalización es completamente diferente del reconocimiento".
"Nosotros tenemos la intención de reconocer al Estado de Palestina y eso es muy distinto de la normalización de las relaciones diplomáticas", explicó la canciller canadiense.
"La normalización de las relaciones diplomáticas la decidiremos en el futuro, cuando veamos progresos de la Autoridad Palestina, en cuestiones como la devolución de los rehenes, el desarme de Hamás, la ausencia de Hamás en la gobernanza futura de Palestina y las reformas democráticas y sociales", añadió Anand.
Según la jefa de la diplomacia canadiense, la normalización supone "aumentar las relaciones diplomáticas, abrir embajadas y consulados, permitir intercambios de ciudadanos" y explicó que ha estado en contacto "semanalmente" con la Autoridad Palestina para que tengan presentes las condiciones de Ottawa.
Está previsto que el reconocimiento oficial del Estado de Palestina lo realice Carney en Nueva York cuando asista -la próxima semana- a la octogésima Asamblea General de las Naciones Unidas.