Canciller de Paraguay trata con EE.UU. fortalecimiento de lucha contra crimen organizado

"Las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, destacando que la lucha contra el crimen organizado requiere una acción conjunta para lograr un hemisferio más seguro", indicó el ministerio en un comunicado.
En el encuentro también participó el director adjunto de Planificación de Políticas del Departamento de Estado, Arthur Milikh.
También asistieron a la cita el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Exteriores de Paraguay, Miguel Aranda, y el embajador del país en Estados Unidos, Gustavo Leite.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, visitará Nueva York estos días para asistir a la octogésima Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que intervendrá el próximo 24 de septiembre.
Peña adelantó a periodistas el pasado viernes que en Nueva York verá "la posibilidad de tener algún encuentro" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien todavía no ha mantenido una reunión bilateral desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato, el 20 de enero pasado.