Canciller de Paraguay trata con EE.UU. fortalecimiento de lucha contra crimen organizado

Asunción, 19 sep (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, se reunió este viernes en Washington con el subsecretario de Control de Armas de Estados Unidos, Brent Christensen, para abordar los desafíos regionales del fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, informó el Gobierno de Asunción.