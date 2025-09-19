Central sindical uruguaya insiste en la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo

Así lo indicó su presidente, Marcelo Abdala, quien dialogó con la prensa en el marco de la reunión que mantuvo con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para intercambiar sobre la Ley de Presupuesto quinquenal que en este momento trata el Poder Legislativo.

"Hicimos una presentación de la necesidad de observar el presupuesto nacional en función del objetivo explícito y la necesidad de apuntar a que en nuestro país se despliegue una estrategia nacional de desarrollo", puntualizó.

En ese sentido, Abdala añadió: "Es absolutamente notorio, así lo demuestra la evidencia empírica, que la base productiva que existe en nuestro país no logra sostener la buena vida de 3,5 millones de habitantes".

Para el presidente del PIT-CNT, hay distintas manifestaciones que se observan de precarización del mundo del trabajo, vulneración de derechos, desempleo estructural o informalidad cuya resolución no solamente pasa por aspirar al crecimiento del Producto Interno Bruto, sino también por "un cambio cualitativo" que permita salir del modelo de la acumulación capitalista dependiente.

Asimismo, dijo que el paradigma económico dominante es el neoclásico, "que ya ha demostrado su fracaso en el mundo".

"Que expliquen ahora los neoclásicos cómo el país que impulsó en todo el planeta el neoliberalismo pide que se coloquen aranceles", cuestionó Abdala haciendo referencia a Estados Unidos.

Finalmente, puntualizó que la central sindical comparte la dirección de algunos tributos nuevos que tienden a gravar de mejor manera al capital, aunque los considera insuficientes.

De acuerdo con esto, insistió en su idea de gravar al 1 % más rico de la sociedad para combatir la pobreza infantil y dijo que espera que en algún momento puede concretarse dicha idea.

El pasado 24 de junio, el PIT-CNT le planteó esa idea al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien pocos días después apuntó que no piensa poner ese impuesto.