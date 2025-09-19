China pide que el futuro de Afganistán esté "en manos de los afganos" ante planes de Trump

Pekín, 19 sep (EFE).- El Gobierno chino aseguró este viernes que "el futuro de Afganistán debe estar en manos del pueblo afgano", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase este jueves que su país está intentando recuperar el control de la base aérea afgana de Bagram, destacando su interés estratégico.