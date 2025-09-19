El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que "exagerar las tensiones y generar confrontación en la región no conduce a ganarse las simpatías" entre la gente local.
Guo expresó su deseo de que "todas las partes desempeñen un papel constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad regionales".
"Una de las razones por las que la queremos de vuelta es que está a una hora de donde China fabrica sus armas nucleares" dijo Trump en el Reino Unido en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.
Los talibanes tienen el control de ese aeródromo desde la salida estadounidense de Afganistán en 2021.
Esa base aérea, que las fuerzas estadounidenses entregaron en ese momento a las fuerzas armadas afganas, fue clave en la estrategia militar de Washington durante dos décadas de conflicto como centro de los ataques aéreos contra los talibanes.
El cambio de manos en su control tuvo lugar en un momento crítico para Afganistán a causa de la retirada de las tropas internacionales y una escalada de los ataques talibanes.