Christian Nodal valora la nominación al Latin Grammy con un álbum al que puso "mucho amor"

"Llevo dos álbumes que se me ha complicado para que califiquen. Por fin ya quedó ‘¿Quién + Como Yo?’, que es un álbum al que se le puso mucho tiempo, mucho amor y horas", expresó Nodal en una rueda de prensa en la capital colombiana, donde se presentará el sábado como parte de la gira 'Pa'l cora'.

El artista mexicano compite en esa categoría con los álbumes 'Alma De Reyna 30 Aniversario', del Mariachi Reyna De Los Ángeles, y 'Mi suerte es ser mexicano', de Pepe Aguilar.

En ese sentido, Nodal aseguró que independientemente de quien lo gane va a estar feliz porque está nominado.

'¿Quién + como yo?' incluye colaboraciones con artistas como Alfredo Oliva y Netón Vega, con las canciones 'Se vienen días tristes' y 'EBVSY', respectivamente.

Esta producción, en su opinión, se diferencia de sus álbumes anteriores porque "no había tenido la oportunidad de trabajar con tanta gente diferente" y, tras un disco que mezclaba el mariachi con géneros como la salsa o la bachata, ‘¿Quién + como yo’ "está dirigido al público tradicional".

Nodal fue el primer artista mexicano en superar los 20 millones de oyentes globales en Spotify y el video de 'Adiós amor' lo convirtió en el primer solista del regional mexicano en ingresar al Billion Views Club de YouTube.

Además, con 13 canciones en el número uno, posee el récord histórico en el Regional Mexican Airplay de Billboard, y fue nombrado artista número uno de regional mexicano de todos los tiempos en Apple Music, donde 'Adiós amor' es también la canción más reproducida del género.

El artista mexicano se presentará el sábado en Bogotá, donde dará en el Coliseo Med Plus un concierto en formato '360' por primera vez en Colombia.

"Quiero que se permitan una noche para el corazón, una noche para sentir el amor, sentir el desamor, para gritar, bailar, llorar, reír y pasarla rico", aseguró el artista, quien agregó que el espectáculo está inspirado en un palenque mexicano.

En ese sentido, Nodal detalló: "Es como una plaza de toros, pero más chiquita. Estás arropado por todo tu público y cuando la gente canta, la gente corea, es un sentimiento chingonsísimo, irrepetible".

Durante el concierto, que contará con la invitación de artistas como el grupo vallenato Binomio de Oro o el colectivo Mujeres a la plancha, Nodal interpretará algunos de sus grandes éxitos como 'De los Besos que te Di' o 'No te contaron' junto a temas nuevos como 'AMÉ' o 'El Amigo'.