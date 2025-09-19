"En las afueras de la aldea de Otradovka un camionero murió como resultado de un ataque selectivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El hombre falleció en el lugar a causa de las heridas recibidas", escribió Gladkov en Telegram.

Según el gobernador, el vehículo atacado quedó completamente destruido por un incendio originado en el lugar.

Previamente, Gladkov había informado de que Bélgorod, en la frontera con Ucrania, fue atacada con más de un centenar de drones en 24 horas.

Los aparatos no tripulados ucranianos dejaron varios heridos y también causaron daños en edificios administrativos, viviendas y automóviles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo al parte de guerra semanal, las baterías antiaéreas rusas derribaron durante la última semana 1.667 drones enemigos.